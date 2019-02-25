2019/02/25 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، الموافقة على تعيين وجبة جديدة من خريجي الكليات الهندسية بحسب الشواغر والدرجات الوظيفية الواردة من الشركات النفطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("النفط" تعلن عن تعيين مجموعة جديدة من الخريجين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("النفط" تعلن عن تعيين مجموعة جديدة من الخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).