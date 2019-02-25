الحشد الشعبي يحبط تسللاً لداعش قرب مصفى بيجي

2019/02/25 | 01:42

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر امني، الاثنين (25 شباط 2019)، بان قوات الحشد الشعبي احبطت محاولة لتسلل عناصر داعش، قرب مصفى بيجي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لعناصر داعش الإرهابية قرب مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "الاشتباكات بين قوات الحشد وعناصر داعش ما تزال مستمرة".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية، عليها آثار طعنات سكين، شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة أمنية عثرت اليوم على جثة رجل مجهول الهوية مرمية في

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت خلية الإعلام الأمني، الاحد، اسباب تسلم الدواعش والاجراءات المتخذة بحقهم، مبينة أن القوات الامنية تجري عملية استلام الاسماء وتقوم بتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قائممقامية قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، الاحد، عن اقدام امرأتين على الانتحار في المحافظة.

وقالت قائممقامية القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مستشفى الشهيد بيشرو في القضاء تسلم مساء اليوم، جثمان فتاة،

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