2019/02/25 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nE8fV4fdaKA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج لايف سبورت| الرياضية العراقية ومستقبلها) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج لايف سبورت| الرياضية العراقية ومستقبلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).