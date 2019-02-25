2019/02/25 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كلمات القادة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، تحت شعار "في استقرارنا نستثمر"، هيمنت قضيتي مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول الأخرى، لتؤكد على وحدة المواقف بشأن هذين الملفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدخلات إيران ومكافحة الإرهاب تهيمنان على أعمال القمة "العربية - الأوروبية") نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدخلات إيران ومكافحة الإرهاب تهيمنان على أعمال القمة "العربية - الأوروبية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).