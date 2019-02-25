الموسوي: المناصب بالوكالة أضاعت 350 مليار دولار من أموال العراق

2019/02/25 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن تحالفي فتح وسائرون شكلوا الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، محملاً كافة المصوتين على حكومة عبدالمهدي مسؤولية نجاحها من عدمه.

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