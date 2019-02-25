رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين وتصاعد الاحتجاجات

2019/02/25 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أدّى محمد طاهر ايلا رئيس الوزراء السوداني الجديد الأحد اليمين الدستورية، في حين نزل محتجّون مجدّداً إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي كان أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد وأقال الحكومة السابقة.وكان محمد طاهر ايلا شغل في السابق منصب حاكم ولاية الجزيرة.كما أدّى وزير الدفاع اللواء عوض ابن عوف […]

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