2019/02/25 | 02:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. احمد راضي - 2019/2/24) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oCsJu5ZsjUA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. احمد راضي - 2019/2/24) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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