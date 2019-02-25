إياد علاوي يُعلن تشكيل سياسي جديد باسم

2019/02/25 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ائتلاف ”الوطنية“ إياد علاوي، عن تشكيل سياسي جديد باسم ”المنبر العراقي“.

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