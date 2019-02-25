كينيا توقف سفير إيران لمحاولته تهريب معتقليّن تابعين للحرس الثوري الإيراني

2019/02/25 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الأمنية في كينيا السفير اإايراني في نيروبي، هادي فرجواند، لدى محاولته تهريب عنصرين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والمعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب.

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