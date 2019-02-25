العرب والأوروبيون يسعون إلى إلى إيجاد أرضية مشتركة في قمتهم الأولى

2019/02/25 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس سعت الدول العربية والأوروبية إلى إيجاد أرضية مشتركة حول التهديدات الأمنية والأزمات الإقليمية بما في ذلك اليمن وسوريا وليبيا يوم الأحد خلال أول قمة مشتركة بين الجانبين في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر.وشدد المسؤولون على أن القمة لا تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي القضية التي ناقشتها رئيسة […]

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