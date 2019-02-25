جريمة مروعة.. اكتشاف 50 رأسًا مقطوعة لفتيات إيزيديات

2019/02/25 | 03:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة عثرت أثناء هجومها على آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي شرق سوريا، على 50 رأسًا لفتيات أيزيديات كن عبدات للجنس لدى التنظيم المتطرف، ملقاة في صناديق قمامة.

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