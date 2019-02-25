2019/02/25 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W4P0aeKcKWw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموضوع 👈🏻 رسالة المرسل 👈🏻 تلاميذ مدرسة عراقية المستلم 👈🏻القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموضوع 👈🏻 رسالة المرسل 👈🏻 تلاميذ مدرسة عراقية المستلم 👈🏻القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).