أوروبا تصغي للعرب حفاظا على استقرارها

2019/02/25 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرم الشيخ (مصر) – أولت القمة العربية-الأوروبية المتواصلة في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”، اهتماما

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