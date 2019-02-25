العراق يتسلم 20 من مقاتلي داعش الأجانب معظمهم فرنسيون

2019/02/25 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية عراقية الأحد إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أميركا سلمت العراق الأسبوع الماضي 20 من مقاتلي داعش الأجانب معظمهم فرنسيون .وأضافت المصادر أن المواطنين الأجانب سُلموا للجيش العراقي يوم الخميس.وقال مصدر عسكري يقود قوات الجيش قرب الحدود السورية وقريب من عملية التسليم لرويترز إن المجموعة […]

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