تفاؤل حذر من مخرجات قمة ترامب-كيم في فيتنام

2019/02/25 | 04:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخيم التوتر على العلاقات الأميركية الكورية الشمالية قبل أيام من قمة تاريخية ثانية في فيتنام بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري

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