نتنياهو يواجه انتقادات داخلية وخارجية لتحالفه مع اليمين المتطرف

2019/02/25 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- نيوز تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات نادرة من لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (إيباك) وهي أكبر جماعة ضغط أميركية مؤيدة لإسرائيل بسبب التحالف الانتخابي الذي أبرمه نتنياهو مع حزب يميني متطرف يناصر سياسات الحاخام الراحل المناهض للعرب مائير كاهانا.وأبرم نتنياهو الاتفاق بين حزب القوة اليهودية وفصيل متطرف آخر هو حزب البيت اليهودي […]

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