إسرائيل تطلق سراح رئيس مجلس أوقاف القدس

2019/02/25 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد رجل دين إسلاميا بارزا قبل أن تطلق سراحه لاحقا، وذلك بعد يومين من إعادة فتحه مصلى أغلقته إسرائيل أثناء الانتفاضة الفلسطينية عام 2003.وفتح الشيخ عبد العظيم سلهب، وهو رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس، بنفسه يوم الجمعة مصلى باب الرحمة حيث صلى مئات المسلمين للمرة الأولى منذ […]

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