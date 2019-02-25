رغم الإدانات الدولية للإعدامات بمصر.. السيسي يستضيف قمة عربية أوروبية

2019/02/25 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في شرم الشيخ المصرية القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها وسط مشاركة واسعة لقادة ومسؤولين أوروبيين على الرغم من الإدانات الدولية

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