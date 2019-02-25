الدوري الإسباني... ركلة جزاء تمنح ريال مدريد فوزًا باهتًا على ليفانتي

2019/02/25 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك غاريث بيل كبديل ليسجل بهدوء من ركلة جزاء ويمنح ريال مدريد الفوز2-1 خارج ملعبه على ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد ليستغل بطل أوروبا حظه ويظل على بعد تسع نقاط من برشلونة المتصدر.

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