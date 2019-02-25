كارل راسين.. الرجل الذي يعمل لكبح سلطة ترامب

2019/02/25 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الكاتب هاري جاف إن مدعي عام واشنطن كارل راسين بات يتزعم الجهود القضائية للنظر في المبالغ المالية التي يواجه الرئيس الأميركي

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