الصين والولايات المتحدة تحققان “تقدما كبيرا” في المفاوضات التجارية

2019/02/25 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أفادت وسائل اعلام صينية رسمية الإثنين أن الصين والولايات المتحدة حققتا “تقدما كبيرا” في المفاوضات التي جرت بينهما في واشنطن وهدفت الى انهاء حربهما التجارية.وعكس تقرير لوكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء الإيجابية التي أفصح عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بإعلانه تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي كان مقررا فرضها في […]

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