احتجاجات جديدة في الجزائر ضد ولاية خامسة لبوتفليقة

2019/02/25 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تجمّع مئات الأشخاص الأحد في وسط الجزائر العاصمة في محاولةٍ للتظاهر بدعوة من حركة “مواطنة” رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما يتوجّه الرئيس خلال النهار إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية.وفي هذا اليوم الأول من أيام العمل الأسبوعي، كان عدد المتظاهرين ضعيفاً بالمقارنة مع احتجاجات يوم الجمعة الحاشدة التي فاجأت […]

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