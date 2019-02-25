رئيس الوزراء الياباني يرفض تأجيل نقل القاعدة العسكرية الاميركية في أوكيناوا

2019/02/25 | 06:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الإثنين رفضه تأجيل نقل قاعدة أميركية من موقع الى آخر في جزيرة أوكيناوا، بالرغم من اجراء استفتاء أظهرت نتائجه معارضة غالبية السكان لهذه الخطوة.وقال آبي “مر عشرون عاما على توافق اليابان والولايات المتحدة” على نقل قاعدة فوتينما، مضيفا “لن يكون بامكاننا تأجيل ذلك أكثر”.وجاءت تعليقات […]

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