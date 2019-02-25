الضغوط الدوليّة تشتدّ على مادورو والمساعدات الإنسانية ما زالت عالقة

2019/02/25 | 06:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تصاعدت الضغوط الدولية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد، مع إعلان واشنطن أنّ أيامه باتت “معدودة” وتعهّدها دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به “رئيساً انتقالياً”، بينما تراجعت حدّة التوتّر على حدود فنزويلا غداة أعمال العنف التي شهدتها بسبب منع كراكاس المعارضة من إدخال مساعدات إنسانية أميركية.ودعا غوايدو الذي نصّب نفسه […]

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