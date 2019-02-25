2019/02/25 | 07:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات – واع

حصل فيلم "روما" الأبيض والأسود على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، بعد أن أحرز قبل أسابيع جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل فيلم

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