أوليفيا كولمان تفوز بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها بفيلم The Favourite

2019/02/25 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت النجمة أوليفيا كولمان بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها بفيلم The Favourite

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