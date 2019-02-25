أحمد راضي يهاجم إنتخابات الاولمبية ويكشف عن مشروع رياضي

2019/02/25 | 08:20

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بغداد :سومر نيوز

شكك نجم المنتخب الوطني الدولي الأسبق أحمد راضي في نزاهة انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية الاخيرة و...

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