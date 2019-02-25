خلال لقائه العاهل السعودي.. صالح يؤكد رغبة العراق في تعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة

2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية – الأوروبية، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.وأكد صالح بحسب بيان لمكتبه اعلامي حرص العراق على تعزيز العلاقات مع المملكة وجميع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على ان العراق تبنى سياسة الانفتاح على […]

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