مساعد وزارة الخارجية الايراني يزور بغداد للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين البلدين

2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ايران عن توجه مساعد وزارة خارجيتها للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الاحد الى بغداد.وبحسب الاعلام الايراني ان زيارة عراقجي الى بغداد تاتي للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق ” .وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد قام قبل فترة بزيارة الى العراق استغرقت 5 ايام […]

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