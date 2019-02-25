2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الاحد، عن ثقته بأن "أيام" الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو "معدودة"، وسط الأزمة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.

وقال في تصريح صحفي له اليوم 24 شباط 2019 إن "التوقعات صعبة، وتحديد الأيام صعب..



وأنا واثق من أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة"، حسب ما نقلته شبكة CNN الاميركية.

وكان بومبيو قد غرد في وقت سابق من اليوم الاحد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يعارضون استعادة الديمقراطية سلميا في فنزويلا.

وأدان بومبيو، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسبب منع أنصار المعارضة من إدخال المساعدات إلى فنزويلا.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدين الهجمات على المدنيين في فنزويلا التي ترتكبها عصابات مادورو هذه الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الامريكي: أيام الرئيس الفنزويلي معدودة) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الامريكي: أيام الرئيس الفنزويلي معدودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).