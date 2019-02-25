قيس الخزعلي يحذر من وقوع حوادث اخرى بعد حادثة بحيرة الثرثاء

2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، من حوادث أخرى بعد حادثة بحيرة الثرثاء، مشيرا إلى أنها تأتي لتبرير استمرار التواجد العسكري الأميركي في العراق.

وذكر الخزعلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، (24 شباط 2019)، أن "هذا الحادث يثير اكثر من علامة استفهام حول الدوافع السياسية وراءه وهو لا يختلف عن حادثتي كربلاء وصلاح الدين من تفعيل داعش".

ولفت الخزعلي خلال زيارته مجلس عزاء الصيادين من أهالي النجف الذين قتلوا قبل أيام على أيدي داعش، إلى أن هذه الحوادث هي "لتبرير استمرار التواجد العسكري الأميركي في العراق وترقبوا حوادث اخرى".

يذكر ان داعش خطف في وقت سابق من الاسبوع الماضي عددا من صيادي محافظتي النجف وكربلاء في الأنبار وبعد أيام تم العثور على جثثهم قرب بحيرة الثرثاء.

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