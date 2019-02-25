الغموض يحيط بحالة ” مقتدى الصدر” الصحية وانباء عن إجرائه عملية كبرى في البنكرياس

2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف – عراق برس- 25 شباط / فبراير: ردا على ما صرح به السياسي العراقي المقيم في لندن صادق الموسوي، بشأن إجراء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عملية جراحية لإستئصال البنكرياس في إحدى مستشفيات بيروت.نفى التيار الصدري إجراء زعيمه عملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية وان الصدر لم يجر أية عملية في بيروت أو حتى العراق وهو موجود حالية في محافظة النجف، وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي عارض صحي“ على حد وصفه .

ومازالت الأنباء متضاربة حول مصير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي غاب عن الساحة السياسية منذ عدة اشهر ما اثار جملة من التساؤلات مع زياراته المتكررة للعاصمة بيروت ومكوثه فيها اسابيع وعدم ظهوره بعد آخر زيارة له للبنان وتوقف تغريداته التي انقطعت في الاشهر الأخيرة، فضلا عن غيابه عن حضور المناسبات الدينية والسياسية.



انتهى اح

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