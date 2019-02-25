الشيخ قيس الخزعلي يحضر مجلس فاتحة المغدورين الستة :أن

2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اليوم الأحد مجلس الفاتحة الذي أقيم على أرواح الشهداء المغدورين الستة في ناحية العباسية بقضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف والذين إستشهدوا غدراً في منطقة الثرثار.وصرح الشيخ الخزعلي في هذا المصاب المؤلم علينا أن نركز على نقطتين: ان من يقبض على السكين وهؤلاء هم الدواعش وهم مجرد أدوات ويجب القضاء عليهم نهائياً وهذا يحتاج إلى إعادة إنتشار قواتنا المسلحة من جديد في المناطق التي لا زالت تعتبر جيوب آمنة لهم.واضاف ان هذه الحادثة لا تختلف عن حادثتي كربلاء وصلاح الدين من ناحية محاولة تفعيل "داعش" لإيجاد مبررات لإستمرار التواجد العسكري الأمريكي في العراق.مشيرا الى ان دماء الأبرياء في أعناق الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الحشد الشعبي بالقصاص من هؤلاء القتلة الإرهابيين.

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