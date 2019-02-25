الكمارك تتلف شحنة بيض مائدة ممنوعة الأستيراد في منفذ الشيب الحدودي

2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتلفت السلطات الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي بمحافظة ميسان اليوم الأحد شحنة مادة (بيض المائدة)مكونة من (٦٠٠) كارتون ايراني المنشأ ممنوعة الأستيراد.وجاء في بيان لقسم الأعلام والإتصال الحكومي في الهيئة العامة للكمارك أن أتلاف شحنة البيض جاء بناءاً على "قرار قاضي محكمة المشرح" كون الجمهورية الأسلامية الايرانية مشمولة بحضر أستيراد الطيور ومنتجاتها بسبب مرض انفلونزا الطيور.حيث تم تشكيل لجنة اتلاف برئاسة مركز كمرك الشيب وعضوية الدوائرة الساندة له وتمت عملية الأتلاف وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك وبناءا على قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنع دخول جميع انواع الطيور والبيض المستورد من الدول المشمولة بقوائم الحضر بسبب مرض انفلونزا الطيور الوبائي حفاظا على سلامة المواطن العراقي.





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