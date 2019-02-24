نائب عن الأنبار يوجه رسالة شكر وامتنان لمديرية أمن الحشد الشعبي

2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط، الأحد، رسالة شكر وامتنان الى مديرية أمن الحشد الشعبي لتعاملها المهني والقانوني مع الموقوفين على خلفية حادثة استشهاد الصياديين في بحيرة الثرثار.وقال الخربيط في بيان اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إنه "بعد حادث اغتيال داعش لخمسة من صائدي الاسماك في الثرثار والذي تعمد به خيمة الاخوة ...

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