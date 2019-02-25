2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الماس – كركوك فشلت هيئة معالجة مشاكل الاراضي الزراعية في كركوك، خلال اجتماعها الثالث، بالتوصل الى نتائج نهائية للمشكلات العالقة في هذا الملف، والتي من المقرر ان تقوم الهيئة بارسال جميع الاوراق المتعلقة بالمشكلة الى الحكومة الاتحادية في بغداد.اجتمعت هيئة معالجة مشاكل الاراضي الزراعية في بغداد، قبل ايام برئاسة تورهان مفتي، رئيس سكرتارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشكلة لاتزال عالقة هيئة معالجة مشاكل الأراضي الزراعية في كركوك تفشل للمرة الثالثة كركوك ناو.

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