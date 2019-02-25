2019/02/25 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يدعو من الانبار الى تطوير العمل البلدي ونقل الصلاحيات دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مدراء الدوائر البلدية في محافظة الأنبار خلال زيارته لها، الى تطوير العمل البلدي ونقل الصلاحيات.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ان "اللقاء تضمن مناقشة الواقع الخدمي للمحافظة، وآليات تطوير عمل القطاعات البلدية، وبحث احتياجات الأقضية والنواحي، واستعرض اللقاء الخططَ والمشاريع المزمع إنشاؤها في عموم مناطق المحافظة، وآليات نقل الصلاحيات الإدارية للدوائر الحكومية".وأكد "على إدامة الجهود والاستمرار بالعمل؛ لتطوير مدن الأنبار وأقضيتها ونواحيها وكما هو مرسوم لها، مع رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.مشددا على أهمية توفير آليات تخصصية تتناسب مع الحاجة الفعلية للرقعة الجغرافية لمحافظة الأنبار".وأضاف أنه من الضروري وضع تصورات ورسم خطط مستقبلية وبعيدة المدى بما يتناسب واحتياجات المناطق المحررة؛ لدعم جهود إعادة الاستقرار فيها، وبالتنسيق مع المراكز البحثية المتخصصة في جامعة الأنبار.

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