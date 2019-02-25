قلق في ذي قار من واقع الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل

2019/02/25 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاحد عن تلكؤ الدوائر المختصة بانجاز المشاريع التي اقرتها خلية الازمة في قطاع الكهرباء لاسباب غير محددة، مشيرا الى استم

وكالات:كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاحد عن تلكؤ الدوائر المختصة بانجاز المشاريع التي اقرتها خلية الازمة في قطاع الكهرباء لاسباب غير محددة، مشيرا الى استمرار التواصل مع الوزارة لتنفيذها باقرب وقت ممكن استعدادا للصيف المقبل.

وقال الناصري للمربد ان الاجتماعات واللقاءات مستمرة مع الدوائر المختصة ووزير الكهرباء لتفعيل المشاريع التي وافقت عليها خلية الازمة في الحكومة السابقة لمعالجة ازمة الكهرباء في المحافظة والتقليل من اثارها على المواطنين خلال الصيف المقبل.

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