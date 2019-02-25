2019/02/25 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..افادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انه تم العثور على رؤوس مقطوعة لـ50 امرأة قتلن على أيدي التكفيريين.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية انه “اثناء الهجوم على آخر معقل لتنظيم “ داعش” الاجرامي شرق سوريا عثرت القوات العسكرية هناك على 50 رأسا لفتيات إيزيديات كن “عبدات للجنس” لدى العدو، ملقاة في صناديق قمامة.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف مروع: العثور على 50 رأسا مقطوعا لفتيات إيزيديات شرق سوريا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف مروع: العثور على 50 رأسا مقطوعا لفتيات إيزيديات شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف مروع: العثور على 50 رأسا مقطوعا لفتيات إيزيديات شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).