الجالية الجزائرية في فرنسا تتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة (فيديو)

2019/02/25 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استجابة لدعوة من حركة "مواطنة" نظمت الجالية الجزائرية في فرنسا مظاهرة ضخمة في ساحة الجمهورية بباريس احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مئات المتظاهرين، رافعين شعارات مناهضة لبوتفليقة والسلطة الحاكمة في الجزائر.وتتزامن هذه المظاهرات في فرنسا مع مظاهرات في العاصمة الجزائرية خرج فيها مئات المواطنين احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وردد المتظاهرون شعارات "الجزائر حرة ديمقراطية" و"لا للعهدة الخامسة"، فيما حاولت الشرطة تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.المصدر: وكالات

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