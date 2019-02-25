مشروع سكني ضخم في سوريا .. اليكم التفاصيل

2019/02/25 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المهندس ايرج رهبر، نائب رئيس جمعية المقاولين في طهران، عن إبرام مذكرة تفاهم بين إيران وسوريا.وأوضح رهبر في تصريح بمناسبة "يوم المهندس" يوم

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