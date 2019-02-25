الغارديان تنتقد المشاركة الاوروبية في مؤتمر شرم الشيخ

2019/02/25 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية بشدة المشاركة الأوروبية الواسعة في مؤتمر شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد يومين من إعدام تسعة مدانين في جريمة اغتيال النائب العام

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