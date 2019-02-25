التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وليفربول

2019/02/25 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانتهت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول بالتعادل السلبي الأحد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد.

وفشل ليفربول في استغلال إصابات لاعبي المان يونايتد في المباراة، ليكتفي بنقطة التعادل التي وضعته على عرش صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بينما تراجع المان يونايتد للمركز الخامس برصيد 52 نقطة.

وشهدت المباراة واقعة تاريخية، بعدما استنفد مانشستر يونايتد بسبب “لعنة الإصابات”، جميع تغييراته في الشوط الأول للمرة الأولى في تاريخه في “البريميرليغ”.

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