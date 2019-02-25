رامي مالك يحصد جائزة الاوسكار لأفضل ممثل

2019/02/25 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس فاز الممثل الأميركي، ذو الأصول المصري، رامي مالك، فجر الاثنين، بجائزة أوسكار القيمة لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم “الملحمة البوهيمية” (بوهيميان رابسودي).وكان مالك يتنافس على هذه الجائزة مع كل من كريستيان بايل وبرادلي كوبر وويليم دافو وفيغو مورتنسن.وبرز الممثل البالغ من العمر 37 عاما كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع […]

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