ترامب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية

2019/02/25 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية، بقيمة 200 مليار دولار.وقال ترامب عبر “تويتر”: “يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة قد أحرزت تقدما كبيرا في المفاوضات حول التجارة مع الصين… نتيجة لهذه المفاوضات المثمرة سأقوم بتأجيل الزيادة على الرسوم التي كانت من المقرر أن تدخل حيز […]

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