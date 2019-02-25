2019/02/25 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جددت شخصيات مصرية تضامنها مع سورية في حربها ضد الارهاب وأكدت ضرورة عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.وخلال حفل تكريم أقيم في محافظة الدقهلية لمدير المكتب الاقليمي لشركة الطيران العربية السورية السابق بالقاهرة محمد سليمان أكد هشام لطفي منسق اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب العربي السوري أن العلاقات المصرية السورية ستستمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شخصيات مصرية تعلن تضامنها مع سوريا alansaar.

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