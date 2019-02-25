الخزعلي: الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ الذهب العراقي إليها وتحول الدواعش الأجانب إلى العراق

2019/02/25 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أتهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأحد، الولايات المتحدة بأخذ الذهب العراقي وتحويل الدواعش الأجانب إلى العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" إن "الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ الذهب العراقي إليها وتحول الدواعش الأجانب إلى العراق".

#الولايات_المتحدة_الأمريكية تأخذ الذهب العراقي اليها وتحول الدواعش الأجانب الى #العراق ؟!

— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

وتسلم الجيش العراقي من الجانب السوري، يوم السبت، دفعة من مواطنيه الأعضاء في تنظيم "داعش".

وبذلك يصبح عدد عناصر تنظيم "داعش" الذين جرى تسليمهم للجيش العراقي 330 بعد تسليم في وقت سابق 150 من عناصر التنظيم للجيش.

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