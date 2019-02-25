مسؤول يمني رفيع لـ”المعلومة”: نعول على العراق برفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة

2019/02/25 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد وكيل وزارة النقل اليمنية عبد الله السويدي، الاثنين، أن بلاده تعول كثيرا على رفع الحصار المفروض من قبل التحالف السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة، مشيرا إلى أن “المماطلة” برفع الحصار يزيد من قتل الشعب اليمني.وقال السويدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اليمن تعول كثيرا على العراق خلال المرحلة المقبلة في تدويل قضية […]

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