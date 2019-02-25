2019/02/25 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي أقيمت يوم أمس الأحد، موقفا غريبا، يندر مشاهدته في مباريات بهذا المستوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد غريب.. حارس تشلسي يرفض استبداله ومدربه يصرخ على الخط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد غريب.. حارس تشلسي يرفض استبداله ومدربه يصرخ على الخط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).