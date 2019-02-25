تقنية الفيديو تهدي فوزاً لريال مدريد في الدوري الإسباني

2019/02/25 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأفلت فريق ريال مدريد، مساء الأحد، من فخ التعادل أمام مضيفه ليفانتي وتغلب عليه بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وأحرز هدفي الريال، الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل من ضربتي جزاء في الدقيقتين 43 و78 من زمن اللقاء.وحصل الريال على ضربة الجزاء الثانية بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليحتسبها الحكم بعد مراجعة اللقطة.فيما جاء هدف ليفانتي الوحيد عن طريق روغر مارتي سالفادور في الدقيقة 60 من زمن المباراة.وشهدت المباراة طرد لاعبين بواقع لاعب من كل فريق، هما ناتشو فيرنانديز من الريال، وروبن روتشينا من ليفانتي.وبهذه النتيجة بقي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

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